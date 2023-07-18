19-летний казахстанский боец нокаутировал кыргызстанца на EFC Global 33

Бой был рассчитан на 3 раунда, но завершился досрочно в заключительной пятиминутке.

Фото: sports.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств Нарбол Ахмет провел свой первый поединок в профессиональной карьере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

19-летний Ахмет выступил на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте (Кыргызстан), где его соперником стал 21-летний местный спортсмен Чынгыз Базаркулов (1-0).

Бой в наилегчайшем весе (до 57 килограммов) был рассчитан на 3 раунда, но завершился досрочно в заключительной пятиминутке.

"Казахстанец перевел Базаркулова на спину и начал наносить удары по защищающемуся сопернику. Судья решил вмешаться и остановил поединок", - пишет портал.

Напомним, сегодня также нокаутом за 53 секунды закончился бой Казахстан vs Узбекистан на турнире MMA.