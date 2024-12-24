19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР

В мире зафиксировано не более 350 случаев прогерии

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Жительница ЮАР Беандри Бойсен, страдавшая от синдрома преждевременного старения, умерла в возрасте 19 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Из-за болезни Бойсен выглядела значительно старше своих лет. В последние годы она получила известность в социальной сети TikTok, где на нее были подписаны около 278 тысяч подписчиков.

Прогерия - один из редчайших генетических дефектов. Он вызывает изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. В среднем продолжительность жизни людей с такой болезнью составляет около 13 лет.

В мире, согласно данным из открытых источников, зафиксировано не более 350 случаев прогерии.

Широкую известность в мире получили страдавший прогерией и скончавшийся 5 июня 2011 года возрасте 26 лет Леон Бота, диджей и исполнитель xип-хопа, который вел видеоблог на YouTube, а также американский мотивационный спикер Сэм Бернс, умерший 10 января 2014 года в возрасте 17 лет.