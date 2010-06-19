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19.06.2010
Конкурсы
19 июня 2010 г. 0:00
249
Конкурсы на 19.06.2010 -
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Не надо бояться психолога
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Кто говорит? Вор!
02:00
Какого цвета «честный» мед?
01:00
Флирт за три миллиона
01:30
Дети в рабстве
02:30
Минсельхоз не выдаст, фермер не съест
03:00
Уже 406 жителей Карагандинской области, много лет проработавшие на вредных производствах, оформили государственное специальное пособие
03:30
Жилье для сельских врачей
04:00
В Восточном Казахстане подорожала электроэнергия
04:30
Кузница будущих атомщиков
05:00
Дорожную компанию наказали крупным штрафом за загрязнение окружающей среды
00:00
Пока совсем не excelent
05:30
Не «кошмарить», а контролировать
02:00
К гадалкам не ходи, или Слухами земля полнится
00:00
Необходимы совместные усилия
00:30
Сын земли Кокше
06:00
Вагончик тронулся...
00:30
Бюро Мажилиса
00:00
«Ордабасы», «Тобол» и «Аксу»
02:00
Век прожить – не поле перейти
16 февраля 2024 г. 3:00
Ответственность перед предками и потомками
13 февраля 2024 г. 17:46
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
12 февраля 2024 г. 3:00
Время разъяснений о времени
13 февраля 2024 г. 1:30
Заставлять или убеждать?
12 февраля 2024 г. 1:30
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12 февраля 2024 г. 4:00
Мир во всех измерениях
15 февраля 2024 г. 3:00
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
13 февраля 2024 г. 5:00
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
14 февраля 2024 г. 4:00
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
12 февраля 2024 г. 11:35
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
16 февраля 2024 г. 2:30
Казахстан глазами американца в начале XX века
14 февраля 2024 г. 17:45
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
13 февраля 2024 г. 0:00
Миллион за выносливость
13 февраля 2024 г. 2:00
Судьбу свою кляня…
13 февраля 2024 г. 8:25
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
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Вторая победа в сезоне
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Назначен аким города Жанаозен
13 февраля 2024 г. 1:00
История в комиксах
12 февраля 2024 г. 2:00
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
14 февраля 2024 г. 21:50
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
2 февраля 2024 г. 20:35
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Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
23 января 2024 г. 1:30
Будем честны друг с другом
22 января 2024 г. 1:00
Деревня, в которой хочется жить
23 января 2024 г. 5:30
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Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
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2 февраля 2024 г. 18:41
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
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Назначен заместитель управделами президента
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