Мартовское ЕНТ: за нарушения правил 37 человек удалены из аудитории

Всего за три недели тестирование сдали 82 тысячи абитуриентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, около 82 тысяч человек сдали тестирование с момента старта мартовского ЕНТ. Из них 74,2% абитуриентов сдали на казахском языке, 25,7% – на русском, 81 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 73% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов.

Наибольшее количество тестируемых выбрали комбинации предметов «математика-физика» и «биология-химия». Также в топ-3 вошла комбинация «математика-информатика». Наименьшее предпочтение отдается комбинации «химия-физика».

«За три недели максимальный балл составил 137 баллов. В целом, 59 тестируемых по стране набрали более 130 баллов. Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы. Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за три недели в ЕНТ приняло участие 192 абитуриента с ООП», — прокомментировали в ведомстве.

По данным министерства, на сегодня выявлено 96 нарушений. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 59 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 37 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

Также в пресс-службе добавили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Напомним, больше половины ребят сдали мартовское ЕНТ на казахском языке. Другие абитуриенты смогут пройти тестирование до конца месяца.