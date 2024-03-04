Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Тестирование для абитуриентов продлится до 30 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, на данный момент 110 тысяч человек подали заявление для участия в ЕНТ.  Стоит отметить, что регистрация продлится до 10 марта на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.

В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При регистрации на ЕНТ тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

— Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократилось на 5 вопросов. Увеличилось количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка, — пишут в пресс-релизе.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа или 240 минут. Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Напомним, 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 134 тысяч человек. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке. Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.

#казахстан #март #ЕНТ #МНВО #старт

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