Больше половины абитуриентов сдали мартовское ЕНТ на казахском языке

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Промежуточные итоги ЕНТ подвели в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, 13 019 человек сдали тестирование с момента старта мартовского ЕНТ. Из них 66% абитуриентов сдали на казахском языке, 33% – на русском, 26 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 60% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 59 баллов. Максимальный балл – 137.

 — Завершилась первая неделя проведения мартовского ЕНТ, которое продлится до 30 марта. Всего на участие в тестировании принято 118505 заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 17,11% сдали комбинацию предметов «математика-физика», 15% - творческие экзамены. 14% сдающих выбрали комбинацию «биология-химия». Наименьшее предпочтение отдается комбинации «химия-физика», ее сдали 27 человек, — говорится в сообщении министерства.

В Миннауки отметили, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за первую неделю в ЕНТ приняло участие 43 абитуриента с ООП.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

— На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 9 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 11 человек, их результаты также аннулированы. Подставных граждан не выявили, — заключили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Напомним, мартовское тестирование для абитуриентов продлится до конца месяца. 

#итоги #тестирование #ЕНТ #казахский язык #абитуриенты

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