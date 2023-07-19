2 месяца спецоперации: крупный наркоканал ликвидировали в Казахстане (видео)

В Жамбылской области задержаны крупные распространители синтетических наркотиков через Telegram-канал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области проводили спецоперацию по ликвидации деятельности наркосбытчиков в течение 2 месяцев.

Были установлены 4 человека, которые сбывали синтетические наркотики и рекламировали запрещенные вещества.

Так, 26-летний житель областного центра организовал канал поставки наркотиков из Алматы в Тараз.

А 22-летний администратор Telegram-канала еще и вербовал персонал для сети наркоторговли (закладчики, перевозчики и другие), организовал канал сбыта «синтетики» в Атырау, Астану и Алматы.

В преступной схеме также замешаны 19-летний юноша (силовое решение вопросов) и 23-летний парень (курьер).

Всех их сотрудники УПН и подразделения специального назначения «Беркут» задержали на окраине Тараза.

В их телефонах нашли переписки о сбыте и распространении синтетических наркотиков в Жамбылской области. У задержанных также изъяли 641 грамм мефедрона.

«Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Тараза. Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.