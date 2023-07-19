2 нарколаборатории и склад с прекурсорами ликвидировали в Алматы

12 и 14 июля в городе Алматы Комитет национальной безопасности Казахстана ликвидировал 2 нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

«Обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетического наркотика мефедрон, около 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность, по меньшей мере, 4-5 нарколабораторий.

В момент изготовления наркотиков задержали 4 казахстанцев, которые с санкции суда взяты под стражу.

По данным фактам проводятся досудебные расследования», – проинформировали в комитете.

В целом с начала года КНБ ликвидировал 24 нарколаборатории, 20 международных и 23 региональных наркоканала, изъял 780 кг синтетических наркотиков и свыше 68 тонн прекурсоров.