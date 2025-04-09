Пожар произошел во вторник в 21.00 местного времени (18.00 времени Астаны) в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Остальные пожилые люди переведены в ближайшую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

«По предварительным данным, по состоянию на 3.00 9 апреля в результате пожара погибли 20 человек», - говорится в сообщении агентства Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Причина пожара выясняется.