200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании принял поправки в Налоговый кодекс и Закон «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), согласно которым поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тысяч тенге, а не как раньше за миллионные суммы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Такой сбор будет действовать только для автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Также закон снижает налоговую нагрузку для предпринимателей. Так, если сейчас микро- и малый бизнес должен платить 34,5% от фонда оплаты труда, то со следующего года он добровольно сможет оплачивать единый платёж. А это практически в 2 раза меньше – 20%, но с постепенным ростом в 2028 году до 26,3%.

Ряд поправок должен положительно повлиять и на цены на продовольственные товары. На 70% снизится сумма налога на добавленную стоимость для производителей сахара, кондитерских изделий и дрожжей, а импортеров сахарного сырья и вовсе освободят от уплаты НДС. Также на 70% снизится и оплата НДС для предпринимателей, которые занимаются переработкой рыбы.

«Принятый закон создаёт дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды. В частности, стимулируется рост производства за счёт предоставления скидки по налогу на добавленную стоимость в отдельных отраслях. Закон позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Эта мера реализована в рамках исполнения поручения главы государства. Уверены, что в будущем этот закон позволит повысить качество и уровень услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу», – отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, комментируя принятие закона.

Напомним, в своем нынешнем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил урегулировать ситуацию с автомобилями, нелегально ввезенными в нашу страну до 1 сентября текущего года.

Президент предложил для их легализации применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге.

«Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку», – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.