меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 444,72
USD 444,72
RUB, 4,95
RUB 4,95
EUR, 495,37
EUR 495,37
20.09.2005
Конкурсы
20 сентября 2005 г. 0:00
62
Сегодня в этом разделе рекламы нет
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:30
В Семее постоянные жители дачных массивов требуют придания им статуса городских поселков
01:00
Казахстанские эковолонтеры в рамках подготовки к Кубку чистоты пройдут международную практику
01:30
Малокомплектные школы построят в селах области Абай
02:00
Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены
02:30
В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» построят десять общеобразовательных учебных заведений на 4 200 мест
03:30
Жители области Жетысу пожаловались парламентариям на затянувшийся ремонт автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал
04:00
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
03:00
В первой половине 2023 года более 600 детей получили бесплатные авиабилеты в рамках программы Kids Go Free
04:00
Воздушный шар или мыльный пузырь?
01:30
Здесь каждый шаг – история
02:30
У тебя есть верблюды? Жизнь удалась!
02:00
Экспедиция в прошлое
04:30
Технологии в помощь
05:00
Особняк с историей
05:00
Укротители водной стихии
08:11
Качели упали на 8-летнего мальчика в Усть-Каменогорске
05:30
Казахская мифология глазами сельского учителя
04:30
На пути к читающей нации
05:00
Деньги под копытами лошадей
05:30
Легче предупредить, чем лечить
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
21 июля 2023 г. 21:03
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
21 июля 2023 г. 18:57
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
21 июля 2023 г. 21:32
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
21 июля 2023 г. 17:03
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
21 июля 2023 г. 19:43
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
21 июля 2023 г. 16:22
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
21 июля 2023 г. 19:12
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
21 июля 2023 г. 18:17
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
22 июля 2023 г. 9:29
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
21 июля 2023 г. 18:01
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
21 июля 2023 г. 11:17
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
22 июля 2023 г. 10:03
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
21 июля 2023 г. 14:52
Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана
21 июля 2023 г. 17:19
Токаев поздравил президента и народ Египта с Днем революции
21 июля 2023 г. 19:58
Верховный суд поставил точку в деле о Малом Талдыколе
21 июля 2023 г. 17:36
Выделенные на питьевую воду миллионы тенге украли в Жамбылской области
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
30 июня 2023 г. 8:22
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
6 июля 2023 г. 1:30
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Новости СМИ2
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]