217 казахстанцев стали обладателями стипендии «Болашак»

Образование
461

Общий конкурс по всем программам и направлениям составил 4 человека на одно место

Фото: akorda.kz

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В текущем потоке отмечается большое количество претендентов на получение международной стипендии «Болашак». Общий конкурс по всем программам и направлениям составил 4 человека на одно место.

В этом году это уже второй конкурс на присуждение стипендий «Болашак», проводимый по новым правилам. Претенденты проходили три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, отбор Республиканской комиссией участников, набравших наиболее высокие баллы.

На получение стипендии подал заявку 981 претендент. Из них первый тур преодолело 916 человек, второй – 659, третий – 217.

В ходе заседания Республиканской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 217 гражданам Казахстана. Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре, 13 – в докторантуре, а 37 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира.

При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% – по общественно-гуманитарному профилю.

Также Республиканская комиссия рассмотрела итоги конкурсного отбора на прохождение научных стажировок. Всего было подано 165 заявок. По итогам трехуровневого конкурсного отбора 68 казахстанцам присуждена стипендия на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

По итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии «Болашак».

#грант #Болашак #стипендиаты

