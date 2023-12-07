24 застройщика незаконно привлекали деньги дольщиков в Уральске

В Западно-Казахстанской области на 10 юридических лиц наложили административные штрафы на общую сумму более 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

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Как установили прокуроры, они незаконно привлекали средства дольщиков при строительстве жилых комплексов.

Прокуратура Уральска по Западно-Казахстанской области в ходе анализа деятельности частных застройщиков выявила 24 компании, привлекавшие деньги дольщиков без заключения договоров с единым оператором, что является незаконным.

«По мерам прокурорского надзора к административной ответственности привлечены 10 юридических лиц с взысканием штрафа на общую сумму более 5 млн тенге, среди них – ТОО «Строй Техно Групп», ТОО «СВС Батыс», ТОО АТМ Group Kazakhstan, ТОО «БизнесПлан», ТОО «СапарСтройАзия», ТОО «КМТ-СитиСтрой», ТОО Alim Construction LTD, ТОО «АТЖ2», — проинформировали в областной прокуратуре.

Для участия в долевом строительстве способом получения гарантии необходимо заключить договор с Единым оператором (АО «Казахстанская Жилищная компания»). В таких случаях АО «Казахстанская Жилищная компания» финансирует завершение строительства жилья, и дольщик гарантированно получает свою квартиру, добавили в пресс-службе.