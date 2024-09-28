25-летие учреждение епархии отмечают православные Казахстана

Фото: Сенат парламента РК

Церемония состоялась в Духовно-культурном центре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Астане.

Маулен Ашимбаев поздравил православных с этим важным событием и отметил, что в Казахстане создаются все условия для реализации гражданами страны своих религиозных и духовных потребностей. Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий подчеркнул, что православие играет важную роль в укреплении единства и согласия в нашей стране. В этой связи было отмечено, что священнослужители вносят значительный вклад в поддержание и продвижение общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

К значимой дате было приурочено и принесение мощей святой блаженной старицы Матроны Московской в пределы Казахстана, которые побывают во всех епархиях Казахстанского Митрополичьего округа в период с 27 сентября по 4 ноября текущего года.

Участие в торжественных мероприятиях также приняли Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие духовные представители и церковные служители.