25-летие учреждение епархии отмечают православные Казахстана

Сенат
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Спикер Сената парламента – руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 25-летия учреждения Астанайской епархии, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Церемония состоялась в Духовно-культурном центре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Астане.

Маулен Ашимбаев поздравил православных с этим важным событием и отметил, что в Казахстане создаются все условия для реализации гражданами страны своих религиозных и духовных потребностей. Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий подчеркнул, что православие играет важную роль в укреплении единства и согласия в нашей стране. В этой связи было отмечено, что священнослужители вносят значительный вклад в поддержание и продвижение общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

К значимой дате было приурочено и принесение мощей святой блаженной старицы Матроны Московской в пределы Казахстана, которые побывают во всех епархиях Казахстанского Митрополичьего округа в период с 27 сентября по 4 ноября текущего года.

Участие в торжественных мероприятиях также приняли Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие духовные представители и церковные служители.

#Маулен Ашимбаев #православные #епархия

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