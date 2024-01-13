25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК

Здравоохранение
70

В Казахстане предусмотрено бесплатное лекобеспечение пациентов с редкими заболеваниями, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Казахстане предусмотрено бесплатное обеспечение на амбулаторном уровне 96 лекарственными средствами по 48 орфанными или редким заболеваниями, сообщает министерство здравоохранения РК.

«Доля финансирования препаратов для лечения пациентов с орфанными заболеваниями составила более 25% от общего бюджета амбулаторного лекарственного обеспечения, численность самих пациентов, страдающих редкими болезнями, составляет всего 1% от общего числа пациентов, получающих лекарства», - сообщили в ведомстве.

В 2023 году за счет республиканского бюджета единым дистрибьютором для амбулаторного лекарственного обеспечения закуплены орфанные препараты на сумму 74 млрд тенге (в 2020 году эта сумма составляла 29,3 млрд тенге), и на 20 млрд тенге закуплены лекарства на стационарном уровне.

Кроме того, по решению маслихатов в 2023 году на лечение орфанных болезней за счет местного бюджета выделено финансирование в объеме 15,7млрд тенге.

«Анализ затрат на закуп орфанных лекарственных средств показал, что наиболее затратными являются 47 орфанных препаратов. К примеру, средняя стоимость курса лечения в год 1 пациента Элосульфаза альфа при заболевании мукополисахаридоз составляет 131,3 млн тенге, Нусинерсен при заболевании спинальная мышечная атрофия составляет 168,2млн тенге, лекарственным средством аталурен при заболевании мышечная дистрофия Дюшена составляет 147,8 млн тенге, лекарственным средством агалзидаза бета при заболевании болезнь Фабри составляет 68,3 млн тенге», - отмечается в сообщении.

В международной практике основные затраты на лечение и поддержку таких пациентов чаще всего покрываются за счет благотворительной помощи.

Созданный по указу президента страны общественный фонд «Қазақстан Халкына», начиная с 2022 года обеспечил за счет благотоворительных средств 389 пациентов с орфанным заболеваниями на сумму порядка 40 мрлд тенге.

В Казахстане к орфанным (редким) относятся заболевания, которые имеют распространение не более 50 случаев на 100 000 населения.

#лекарства #Минздрав Казахстана #редкие болезни

Популярное

Все
Стали известны соперники казахстанцев на AusOpen-2024
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
Air Astana выйдет на IPO в 2024 году
Перечень приоритетных видов спорта с учетом климатических условий создадут в Казахстане
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Qarmet восстанавливает работу в шахтах
В Актобе создана компания для решения проблем дольщиков
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Комитет рыбного хозяйства "меняет прописку"
Незадачливый вор попался на краже сувенирных долларов
Атом: не только мирный, но и безопасный
Рыбакина вышла в финал турнира в Брисбене
"Глава государства обращает внимание на запросы общества" - политолог Казбек Майгельдинов
Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы
Попасть в молоко
Прием заявок на январское ЕНТ продлен в Казахстане
"Барыс" попал под "Трактор"
Шорт-трекист и боксеры протестировали линейный каток Астаны
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
Ученые выяснили, как на самом деле выглядят Нептун и Уран
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Ученые заявили о шокирующей угрозе человечеству
Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане
Субъекты фармрынка жалуются на непрозрачность предельного ц…
Почти 400 тыс. казахстанцев по результатам скрининга оказал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]