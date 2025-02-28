25 уголовных дел по ОПГ возбудили за два месяца в Казахстане

Привлекаются к ответственности более 100 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства внутренних дел РК, с начала года инициировано возбуждение 25 уголовных дел в отношении лидеров и участников криминальных структур, в том числе четырех дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, и одного дела по факту создания преступного сообщества, сообщает Kazpravda.kz

Также впервые начато досудебное расследование по факту создания и руководства транснационального преступного сообщества.

В орбите уголовного преследования по указанным делам находятся представители криминалитета, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом.

«Совместно с КНБ, СГО и Генеральной прокуратурой осуществляется комплекс мероприятий по сбору доказательной базы, в том числе на межгосударственном уровне. Всего привлекаются к ответственности более 100 человек», — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Борьба с бандитизмом носит бескомпромиссный характер и находится на особом контроле МВД, добавил он.

Также в министерстве отметили, что только за февраль силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы 17 нарколабораторий.