25 вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана
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Аманжолова Айман
Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
При аварии никто не пострадал, власти не видят угрозы для окружающей среды.
Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что знает об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата".
В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание на такие инциденты стали обращаться после резонансной аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.