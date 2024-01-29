Мужчина «варил» наркотики в доме родственников в Алматы

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

26-летний злоумышленник арендовал времянку у дяди и организовал там нарколабораторию по изготовлению синтетического наркотика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, наркодельца задержал экипаж патрульной полиции. 26-летний мужчина в поле зрения стражей порядка попал во время закладок наркотиков. В его рюкзаке следственно-оперативная группа обнаружила пакет с мефедроном, а это около 1,5 кг.

Подозреваемый признался, что наркотик готовит сам кустарным способом в импровизированной лаборатории. Правоохранители установили, что закладки он тоже осуществлял самостоятельно.

– За смежную работу, так называемый, «работодатель» обещал щедрое вознаграждение. Платил криптовалютой. В этой самой лаборатории обнаружены стеклянные колбы, магнитные мешалки, электронные весы, полиэтиленовые канистры, стеклянные и пластиковые тарелки, сушки, сухие порошки, оборудование для вытяжки и другой инвентарь. Общий вес изъятого наркотика составил более 2 кг, – проинформировал заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.

В полиции добавили, что подозреваемый арестован. Устанавливаются возможные соучастники наркобизнеса.

 


 

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