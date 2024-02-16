Застрявших на трассе людей эвакуируют вертолетом в области Абай

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации полицейских, сложная обстановка в Кокпектинском районе области Абай. Специальная техника пока не может пробиться к застрявшим на трассе людям. Пришлись вывозить их по воздуху.

— На вертолете МИ-8 эвакуировано в село Калбатау 29 человек - женщины и дети. Акимат Жарминского района организовал в кафе «Жол болсын» пункт обогрева. Вертолет направился на второй рейс. Осуществить посадку в Кокпектинском районе не представляется возможным в связи с непрекращающейся метелью, — детализировали в правоохранительных органах.

Полицейские вместе с другими водителями находятся в колонне, контролируя ситуацию.