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29.10.2005
Конкурсы
29 октября 2005 г. 0:00
62
Конкурсы на 29.10.2005 -
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08:34
Мужчину зажало деревом, упавшим на автомобиль в Уральске
09:52
Мечеть из прошлого: уникальная находка на раскопках городища Орнек в Жамбылской области
11:45
НПП «Атамекен» предлагает внести поправки в законодательство касательно уголовного преследования предпринимателей
11:40
Неустойчивую погоду в Казахстане 30 июля обещают синоптики
12:29
В ЗКО зарегистрирован 21 случай бруцеллёза
13:42
Потребление наркотиков в Казахстане выросло в разы
14:23
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Жетысуской области (видео)
16:16
Автобус с туристами из Казахстана разбился в Турции: в МИД прокомментировали ДТП
17:33
Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде в Китае
18:03
В Шымкенте дотла сгорел склад и крыша дома (видео)
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
23 июля 2023 г. 13:09
В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
24 июля 2023 г. 0:00
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
23 июля 2023 г. 11:21
Солдат-гвардеец спас тонущего спортсмена в Астане
23 июля 2023 г. 10:53
Легковушка перевернулась в Жетысуской области: есть пострадавший (видео)
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
23 июля 2023 г. 14:59
В Караганде загорелась трансформаторная подстанция (видео)
24 июля 2023 г. 1:00
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
23 июля 2023 г. 9:00
Железные леди: первый авиарейс с женским экипажем состоялся в Казахстане
23 июля 2023 г. 10:39
Стал известен хозяин авто, разъезжающего по трассе со световыми сигналами и без номеров (видео)
24 июля 2023 г. 1:30
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
23 июля 2023 г. 18:27
Военный застрелил девять детей на похоронах своего ребенка в ДР Конго
24 июля 2023 г. 17:12
Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)
25 июля 2023 г. 21:35
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
24 июля 2023 г. 2:30
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
30 июня 2023 г. 8:22
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
6 июля 2023 г. 1:30
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
1 июля 2023 г. 8:52
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
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