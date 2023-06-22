3 человека погибли по вине водителя в наркотическом опьянении в Шымкенте

В городе Шымкенте пожизненно лишили водительских прав виновника в ДТП с тремя погибшими, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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Авария произошла весной прошлого года на автодороге Алматы – Ташкент – Термез.

Находящийся в наркотическом опьянении 36-летний водитель Toyota Alphard, игнорируя запрещающий сигнал светофора, на высокой скорости выехал на перекресток с улицей Аль-Фараби и столкнулся с Hyundai Starex. От удара Alphard отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автомашину Daewoo Gentra.

В результате ДТП на месте происшествия скончались 57-летний водитель Hyundai и его пассажиры – 65-летняя пенсионерка и 35-летний мужчина.

В рамках досудебного расследования по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» дознаватели установили все обстоятельства произошедшего и направили материалы уголовного дела с обвинительным актом в суд.

Мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы и пожизненно лишили права управления автомобилями.