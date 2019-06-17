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3 миллиона тенге на социальное предпринимательство: до окончания приема заявок осталось две недели
В начале июня в Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET» среди некоммерческих организаций (НКО). Общий грантовый фонд составляет 150 миллионов тенге.

Срок окончания приема заявок - 30 июня 2019 года. Для того, чтобы подать заявку, представителям НКО необходимо собрать пакет необходимых документов, указанный на официальном сайте Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» в разделе «Документы». Заявку нужно направить в электронном виде (PDF-формат) на почту areket.skt@gmail.com.



На первом этапе поступившие заявки будут рассматриваться на предмет социальной значимости и актуальности проекта, а также на соответствие направления проекта уставным целям НКО, наличие команды сотрудников, реалистичность и оригинальность подхода в решении социальной проблемы.

После анализа и тщательного изучения заявок, будут отобраны некоммерческие организации, соответствующие всем озвученным критериям. Отобранные кандидаты будут проинформированы о прохождении на второй этап, где им необходимо будет предоставить развернутую заявку.
На втором этапе отбирать заявки будет специально созданная комиссия, в которую войдут эксперты от государственных органов, международных организаций, социального и бизнес секторов. Одним из главных критериев отбора станет жизнеспособность и реалистичность предлагаемого НКО проекта.

И, наконец, третьим этапом Конкурса станет трехдневное обучение основам социального предпринимательства в г.Нур-Султан, а после – защита собственного проекта по социальному предпринимательству перед комиссией.

Победители получат гранты в размере до 3 млн тенге на развитие собственного дела. Срок реализации проекта НКО в рамках «ӘREKET» - 9 месяцев со дня заключения договора.

«Наша цель – научить некоммерческие организации быть финансово устойчивыми. При этом мы обучаем их, даем в руки все инструменты и выделяем гранты на развитие наиболее интересных идей. Таким образом, мы достигаем двух целей – помогаем решать социальные проблемы посредством предпринимательских навыков и предоставляем НКО возможность развиваться самостоятельно. Размер грантов может составить до 3 миллионов тенге, в зависимости от проекта», - говорит официальный представитель Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.

Напомним, проект «ӘREKET» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» в рамках Программы социальных инвестиций «Менің елім».

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