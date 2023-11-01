$3 млрд должен вложить новый инвестор «АрселорМиттал Темиртау»

Правительство
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В ходе брифинга после пленарного заседания Мажилиса РК премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил планы по дальнейшей деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: primeminister.kz

Глава правительства напомнил, что в настоящее время проводится расследование по факту гибели шахтеров на предприятии.

«Еще в ноябре прошлого года была трагедия, когда погибли 4 шахтера. По данному случаю расследование уже завершено, материалы сейчас находятся на ознакомлении у ответчиков. В ближайшее время они будут переданы в суд. В августе также была трагедия – погибли еще 5 шахтеров. Расследование сейчас проводится, оно еще не завершено. По последнему факту также будет проведено всестороннее расследование с привлечением всех виновных лиц к ответственности», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, задача правительства в ближайшее время – обеспечить возврат этой компании в Республику Казахстан.

«Обеспечить сохранение заработных плат и рабочих мест на предприятии, выполнение всех социальных обязательств, в том числе тех, которые возникли после гибели шахтеров. Мы будем контролировать, чтобы они в полном объеме были выполнены», – отметил премьер-министр.

Он добавил, что в соответствии с предварительным соглашением по передаче компании Республике Казахстан в настоящее время нельзя разглашать его подробности.

«Они будут озвучены после того, как мы завершим эту сделку. Это будет в течение буквально одного месяца. Мы должны завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр отметил, что у государства нет планов становиться собственником АО «АрселорМиттал Темиртау» и вкладывать в него бюджетные средства.

«Мы должны привлечь частного инвестора, который будет готов вложить минимум $3 млрд в ближайшие 3 года. Причем порядка $1,3 млрд нужно вкладывать сразу, потому что нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности и модернизации оборудования. Мы планируем, что это будет казахстанский инвестор», — подытожил он.

#Смаилов #АМТ #Правительство #инвестор

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