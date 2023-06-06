Три человека госпитализированы после пожара в столичном ЖК

В паркинге жилого дома загорелись склады и машины.

Фото: Kazpravda.kz

Пожар в жилом доме в Астане потушен, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В 11:56 огнеборцы выехали на сигнал о загорании авто в паркинге жилого дома. Согласно обновленным данным, в 14:33 удалось локализовать пожар и в 15:02 полностью ликвидировать огонь.

«В паркинге загорелись 3 кладовых помещения и 6 легковых автомашин, от теплового воздействия повредились еще 4 автомобиля», – говорится в сообщении.



По данным МЧС, эвакуировано 17 человек, из них 6 детей. С предварительным диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы 3 человека.

На месте было задействовано 70 огнеборцев и 18 единиц техники, добавили в министерстве.

Фото пресс-службы МЧС РК