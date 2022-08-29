31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан

29 августа – историческая дата для Республики Казахстан, мирового сообщества и глобального антиядерного движения. В этот день в 1991 году Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона", второго по мощности в мире, после полигона в Неваде. Сегодня этому историческому и важному для страны событию исполнился 31 год, сообщает Kazpravda.kz.

Семипалатинский испытательный ядерный полигон - четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал - был создан в августе 1947 года Постановлением Совета Министров СССР, тогда он получил условное название "Учебный полигон №2".

Первое испытание ядерного оружия на этой площадке произвели 29 августа 1949 года.

В целом, ущерб, нанесенный здоровью людей в результате 40-летней деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона, колоссальный. Вся территория бывшей Семипалатинской области подверглась загрязнению продуктами ядерных взрывов, а 1,2 миллиона человек получили радиационное облучение в различном диапазоне доз.

12 февраля 1989 года произошел выброс радиоактивных газов на поверхность земли после очередного испытания. Через 2 дня в 110 километрах от эпицентра испытаний радиационный фон составил 4 000 микрорентген в час. Это событие стало толчком к образованию в республике антиядерного движения, которое возглавил председатель Союза писателей Казахстана Олжас Сулейменов. В телевизионном выступлении в прямом эфире 26 февраля 1989 года он сделал заявление о необходимости прекращения ядерных испытаний в Казахстане.

28 февраля 1989 года на митинге у здания Союза писателей в Алма-Ате было принято решение о создании антиядерного движения "Невада - Семипалатинск" (позднее – "Невада – Семей"). Оно было зарегистрировано официально в апреле 1989 года.

По инициативе движения Верховный Совет СССР принял обращение к Конгрессу США с призывом начать на парламентском уровне диалог о прекращении испытаний. Движением были организованы многочисленные акции протеста, митинги, уроки мира.

Так, 4 октября 1989 года, после взрыва на полигоне ядерного заряда мощностью 60 килотонн, состоялся митинг у здания Министерства обороны в Москве. В октябре в поддержку антиядерного движения выступили шахтеры Караганды.

19 октября 1989 года на территории Семипалатинского полигона произвели взрыв мощностью 75 килотонн, который стал последним. Его следствием стали многочисленные митинги в Москве, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Семипалатинске, в селе Караул Абайского района, на которых выдвигались требования о закрытии полигона.

23 октября 1989 года Олжас Сулейменов в своей речи на сессии Верховного Совета, основываясь на том, что правительство не сдержало обещаний о сокращении количества и мощности взрывов, заявил о народном моратории, когда любое последующее испытание вызовет всеобщую забастовку в Казахстане.

В конце октября этого же года на сессии Верховного Совета СССР Олжас Сулейменов и академик Андрей Сахаров выдвигают предложение о провозглашении одностороннего бессрочного моратория на ядерные взрывы со стороны СССР.

14 ноября 1989 года Верховный Совет Казахской ССР принял резолюцию о пагубных последствиях испытаний и влиянии на здоровье населения и обращение к Верховному Совету и правительству Советского Союза с требованием закрытия ядерного полигона.

27 ноября 1989 года было принято Постановление Верховного Совета СССР с поручением правительству страны рассмотреть вопрос о закрытии Семипалатинского полигона.

Весной 1990 года по инициативе движения "Невада - Семипалатинск" прошли совместные акции в США, Великобритании, Японии, Германии и Казахстане под девизом "Волна мира". 3-4 апреля 1990 года в научной конференции "Экология - Человек - Природа" приняли участие выдающиеся ученые и активисты антиядерного движения.

22 мая 1990 года Верховный Совет республики принял Постановление о закрытии Семипалатинского полигона.

23-27 мая в Алма-Ате антиядерным движением совместно с "Движением врачей за запрещение ядерного оружия" был проведен Международный конгресс "Избиратели мира против ядерного оружия".

В сентябре 1990 года по территории Казахстана прошел международный Марш мира под девизом "За мир без насилия. За выживание Земли" с участием советских и американских представителей, выдвинувший призыв к прекращению ядерных испытаний в Неваде.

Также были предприняты значительные шаги по прекращению ядерных испытаний и на государственном уровне.

29 августа 1991 года Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым был подписан Указ "О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона".

В 2012 году Нурсултан Назарбаев выступил на крупной международной парламентской конференции в столице, где объявил о начале реализации Проекта АТОМ с целью глобальной поддержки окончательного прекращения испытаний ядерного оружия и, в конечном итоге, избавления от ядерного оружия.