33 дропперские ячейки ликвидировали с начала года в Казахстане

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Через банковские счета проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazpravda.kz 

Было установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность.

Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.

Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.  Было установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.

Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.

Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.

Также в АФМ предупредили о том, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность. Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина.

#дропперы #ликвидация #ЗИП #ячейки

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