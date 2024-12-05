34% казахстанцев завершают год без оптимизма – результаты соцопроса

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Сельские жители, пенсионеры и граждане с уровнем дохода ниже среднего и низким чаще сообщали о трудностях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК состоялся брифинг, на котором были представлены результаты социологического опроса, посвященного итогам года, уровню доверия президенту, а также поддержке стратегического курса развития Казахстана в уходящем году, сообщает Kazpravda.kz   

Результаты социологических исследований показали, что 8,9 % казахстанцев завершают 2024 год с плохим настроением.

Несмотря на глобальные вызовы, такие как военные конфликты в соседних странах и на Ближнем Востоке, на персональном уровне жители Казахстана оценивают год позитивно. Особенно оптимистично настроены молодые люди и группы с высоким уровнем материального достатка.

Однако восприятие года на уровне страны и мира более сдержанное. Сельские жители, пенсионеры и граждане с уровнем дохода ниже среднего и низким чаще сообщали о трудностях. В то же время более позитивные оценки на национальном уровне продемонстрировали респонденты с профессионально-техническим образованием и высоким уровнем материального достатка.

Среди базовых ценностей населения на первом месте находится семья, на втором – работа, на третьем – друзья. Молодежь выделяет также свободное время как важный приоритет. Религия и политика занимают менее значимое место в системе ценностей.

Что касается ожиданий от 2025 года, как и восприятия итогов 2024-го, то они варьируются в зависимости от уровня анализа. На личном уровне прогнозы остаются позитивными, тогда как будущее страны воспринимается менее позитивно.

На национальном уровне более оптимистично настроены сельские жители и те, кто занимается домашним хозяйством. На личном же уровне позитивные ожидания чаще фиксируются среди молодежи и граждан с высоким уровнем материального достатка.

Таким образом, итоги социологических исследований отражают не во всем благоприятный, но успешный год. Казахстанцы сохраняют оптимизм, высоко оценивают работу президента Казахстана и поддерживают стратегический курс страны. Национальная идентичность и ценностные ориентиры, такие как семья и доверие, формируют основу для дальнейшего развития и укрепления общества.

КИСИ продолжит мониторинг социальных настроений и ценностных ориентаций, чтобы предлагать эффективные решения для устойчивого развития Казахстана. 

Напомним, ранее НИЦ «Молодежь» провел в прошлом году несколько социологических исследований и аккумулировал их результаты в докладе «Ценностные ориентиры поколения независимого Казахстана», представленном на расширенном заседании научно-экспертного совета АНК. 

#население #опрос #КИСИ #социсследования

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