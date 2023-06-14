35 мест для пикников организовали в нацпарке "Бурабай"

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области и УДП РК

В Государственном национальном природном парке «Бурабай» к началу туристического сезона организовали 35 пикниковых мест, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Управление делами президента Республики Казахстан.

В сообщении уточняется, что в парке обустроено 9 новых дополнительных мест для пикников без разведения огня. Также здесь появились 26 пикниковых зон с площадками для приготовления еды, столами и лавками, мангальной зоной для безопасного разведения огня, которые установило ТОО «Бурабай даму» Управления делами президента РК.

Пикниковые зоны – это туристические мини-уголки, где есть все необходимое, чтобы приготовить мясо на углях, а также столы с лавками. Занимать мангальные зоны можно в любое время и на любой промежуток времени. На территории зон есть урны для мусора.

«Главная задача создания подобных зон – поддержка и развитие цивилизованного экотуризма для заботы о природе нацпарка. Цель – не только обустроить места для пикников, но и более системно, продуманно подойти к организации цивилизованного отдыха в нацпарке, опираясь на мировую практику. К примеру, на побережьях озер Большое и Малое Чебачье обустроены места для отдыха, с возможностью приготовления еды. Сейчас люди на машинах заезжают прямо в лес. Мы же хотим разгрузить лесной массив, чтобы авто оставляли вдоль обочин, а на открытых, обустроенных площадках со скамейками, со столами для пикника, аккуратными мангалами туристы имели возможность отдохнуть», – рассказали в УДП.

Локации новых мест отдыха с возможностью приготовления еды – это побережье озер Большое и Малое Чебачье и вдоль велосипедной дорожки, которая ведет от отеля «Терраса парк» до курорта Акбура. Места для лесных пикников без возможности приготовления еды находятся вдоль велодорожки от «ракушки» до поляны Абылай хана и близ пещеры Кенесары.

Точная информация с расположением мест отдыха представлена на карте. Туристы могут проложить маршрут до выбранной зоны, сканируя QR-код карты.