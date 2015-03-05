Экономика
350 автобусов отечественной сборки закупит акимат Астаны
Батырбек Агимбетов
Акимат Астаны и автопроизводители Костаная заключили контракт на поставку 350 автобусов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата. 

"На 2016 год уже заключен контракт на поставку 350 автобусов городского типа, собранных в Костанае, для автопарков Астаны. Автобусы адаптированы под климатические условия Астаны, в них имеется 3-камерное остекление, система кондиционирования и отопления, антивандальное покрытие полов и полный пакет сервисных приложений. В них также предусмотрены системы видеонаблюдения, подсчета пассажиров, WI-FI, считыватель БСК (валидатор) и система информирования пассажиров", – информирует пресс-служба. 

В сообщении отмечается, что акиматом Астаны уже закуплено более 100 автомобилей SsangYong KYRON, которые оснащены газовым оборудованием из Италии, специальным таксометром и навигаторами. С использованием данной модели автомобиля в Астане 1 декабря 2013 года с участием Главы государства был открыт первый таксопарк автомобилей на экологическом топливе, а также приобретены данные автомобили для нужд столичной полиции. С 2014 года для обслуживания городских маршрутов Астаны используются автобусы Iveco Citelis, сборка которых в ближайшее время будет налажена на костанайском заводе.

В пресс-релизе указывается, что 4 марта 2015 года в Костанае на производственных площадках компании AllurGroup в рамках акции "Покупай казахстанское!" прошло мероприятие, направленное на поддержку и популяризацию товаров отечественного производства. В нем приняли участие вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, заместитель акима Алматы Юрий Ильин, руководитель управления предпринимательства и промышленности акимата Астаны Малика Бектурова, а также представители крупных бизнес-структур.

Участникам делегации был продемонстрирован полный производственный процесс, в том числе полностью роботизированная сварка и окраска кузовов, процесс соединения кузова и рамы и, как результат всех этапов и работы каждой линии, – готовая продукция предприятия. Весь модельный ряд производимых на площадках "АгромашХолдинг" и "СарыаркаАвтоПром" автомобилей составляет на сегодня 43 модели семи брендов. Локализация некоторых моделей доходит до 70%.

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