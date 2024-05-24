356 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков

Правительство Казахстана продолжает работу по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 29 625 семей на сумму более 10,7 млрд тенге, при этом всего поступило 30 912 заявок.

Данная работа полностью завершена в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау. Работа продолжается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.



В пострадавших регионах завершена оценка ущерба по 8 863 объектам.



356 семей получили новые дома и квартиры. Ведется строительство 1 472 домов. Более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1 389 домах. 3 804 семьи получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на общую сумму в 657 млн тенге.



Следует отметить, что объем выплат за павший скот достиг 1,6 млрд тенге.



Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на контроле.