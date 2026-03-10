В Казахстане продолжается системная подготовка к республиканскому референдуму, в рамках которой особое внимание уделяется обеспечению гласности и доверия к процедурам голосования. Важную роль в этом играет участие международных наблюдателей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Республики Казахстан Мухтар Ерман, по состоянию на 18:00 часов 9 марта 2026 года - к моменту завершения приема заявок на аккредитацию - Министерством иностранных дел Республики Казахстан в Центральную комиссию референдума представлены кандидатуры 359 наблюдателей из 38 иностранных государств и 11 международных организаций.

По его словам, участие международных наблюдателей является важным элементом обеспечения открытости и прозрачности референдума. Республика Казахстан последовательно выполняет свои международные обязательства по развитию института международного наблюдения.

Правовая основа участия международных наблюдателей закреплена пунктом 4 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», согласно которому при проведении референдума могут присутствовать аккредитованные наблюдатели иностранных государств и международных организаций.

Иностранные наблюдатели участвуют в наблюдении за референдумом по приглашению Председателя Центральной комиссии референдума и Министра иностранных дел Республики Казахстан, а их аккредитация осуществляется при Центральной комиссии референдума по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Решение об открытии института международного наблюдения было принято 12 февраля 2026 года. Процедура аккредитации завершилась 9 марта 2026 года в 18:00 часов по времени города Астаны.

Таким образом, участие международных наблюдателей остается важным элементом обеспечения прозрачности и открытости подготовки и проведения республиканского референдума в Республике Казахстан.