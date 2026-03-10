359 международных наблюдателей аккредитованы на референдум в Казахстане

Конституционная реформа
134
Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахстане продолжается системная подготовка к республиканскому референдуму, в рамках которой особое внимание уделяется обеспечению гласности и доверия к процедурам голосования. Важную роль в этом играет участие международных наблюдателей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Республики Казахстан Мухтар Ерман, по состоянию на 18:00 часов 9 марта 2026 года - к моменту завершения приема заявок на аккредитацию - Министерством иностранных дел Республики Казахстан в Центральную комиссию референдума представлены кандидатуры 359 наблюдателей из 38 иностранных государств и 11 международных организаций.

По его словам, участие международных наблюдателей является важным элементом обеспечения открытости и прозрачности референдума. Республика Казахстан последовательно выполняет свои международные обязательства по развитию института международного наблюдения.

Правовая основа участия международных наблюдателей закреплена пунктом 4 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», согласно которому при проведении референдума могут присутствовать аккредитованные наблюдатели иностранных государств и международных организаций.

Иностранные наблюдатели участвуют в наблюдении за референдумом по приглашению Председателя Центральной комиссии референдума и Министра иностранных дел Республики Казахстан, а их аккредитация осуществляется при Центральной комиссии референдума по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Решение об открытии института международного наблюдения было принято 12 февраля 2026 года. Процедура аккредитации завершилась 9 марта 2026 года в 18:00 часов по времени города Астаны.

Таким образом, участие международных наблюдателей остается важным элементом обеспечения прозрачности и открытости подготовки и проведения республиканского референдума в Республике Казахстан.

#наблюдатели #проект #реформа #конституция

Популярное

Все
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
В правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
Три машины столкнулись из-за непогоды в столице
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запрещает цензуру
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену смерти» в Альпах
Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность
Реформа в эпоху глобальных разломов
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов
Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья
Сотню миграционных нарушений пресекли за неделю в Карагандинской области
Госуслуги в сфере строительства полностью перевели в онлайн-формат в Казахстане
Исчезновение семьи в Атырауской области: обнаружены тела всех пропавших
Казахстан вошёл в топ-10 на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Аида Балаева: В проекте новой Конституции четко и ясно закр…
Глава Сената: Новая Конституция дает молодежи пространство …
Аида Балаева: Автор Конституции – весь народ, а значит, у н…
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]