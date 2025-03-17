36 человек стали жертвами шторма в США

Мощные штормы с торнадо обрушились на юг и средний запад США

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи местным властям в Арканзас переброшены части Национальной гвардии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Количество погибших в результате шторма, обрушившегося на США, увеличилось до 36 человек. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе - погибли 36 невинных человек», - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

По данным американских СМИ, жертвами стихии стали жители штатов Алабама, Арканзас, Миссури, Канзас, Миссисипи, Оклахома и Техас.

Трамп добавил, что для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи местным властям в штат Арканзас переброшены части Национальной гвардии США.

По данным агентства Associated Press, удар стихии, спровоцировавший торнадо, пыльные бури и более 100 очагов лесных пожаров, затронул территорию, где проживают более 100 млн человек.