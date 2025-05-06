$362 млн частных инвестиций вложат в аэропорт Алматы

Экономика,Авиация
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Министерство транспорта РК и АО «Международный аэропорт Алматы» подписали Меморандум о сотрудничестве с детализацией вложений, этапами реализации и ключевыми мероприятиями, направленными на дальнейшнее развитие воздушной гавани, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Минтранспорта

По данным Минтранспорта, в рамках  документа инвестор реализует ряд корпоративных инициатив:

  • в течение 12 месяцев планируется повышение зарплаты персонала в среднем на 25%;
  • на территории аэропорта появится новый медцентр для использования сотрудниками аэропорта и жителями прилегающих районов;
  • инвестор обеспечит создание как минимум 600 дополнительных рабочих мест в этом году в аэропорту;
  • на территории аэропорта заработает специальный учебный центр, аккредитованный центром ACI (Международный совет аэропортов);
  • уже организованы отдельные столовые для сотрудников.

С 2025 по 2029 годы TAV Holding инвестирует дополнительно 362 миллионов долларов в развитие воздушной гавани.

«За счет данных средств инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу, построит новый перрон для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, отремонтирует терминал внутренних рейсов, модернизирует и оцифрует имеющиеся грузовые склады, построит аэропортовую гостиницу и реализует другие мероприятия для улучшения работы аэропорта.

Все дополнительные детали мастер-плана, включая планы по новым инвестициям в инфраструктуру аэропорта, будут представлены Международным аэропортом Алматы более детально на предстоящей пресс-конференции (лето 2025 года)», - говорится в сообщении.

Напомним, что новый терминал аэропорта г.Алматы общей площадью 53 500 квадратных метров был сдан в эксплуатацию в июне прошлого 2024 года.

#инвестиции #аэропорт Алматы #Минтранспорта

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