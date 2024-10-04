37 незаконно строящихся многоэтажек выявили в Астане

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По данным столичной прокуратуры, в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков.

В надзорном органе напомнили, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.

Запрещено привлечение денег граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).