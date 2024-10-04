37 незаконно строящихся многоэтажек выявили в Астане

При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков, сообщает Kazpravda.kz
По данным столичной прокуратуры, в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12-ти застройщиков.
В надзорном органе напомнили, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:
1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
2) участие в проекте банка второго уровня;
3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.
Запрещено привлечение денег граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования).
«Перед покупкой квартиры в новостройке обязательно проверьте благонадежность застройщика. Для чего, перейдя по ссылке, можете ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка «Объекты гарантирования»), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка «Сертификаты»)», – говорится в официальном сообщении.