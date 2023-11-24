Свыше 30 водоемов возвращены государству в Акмолинской области

Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Природоохранная прокуратура Акмолинской области сообщила о нарушениях при пользовании закрепленными водоемами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В частности, систематически нарушались правила рыболовства, отсутствовали егерские службы по охране рыбных ресурсов, не проводилось зарыбление, мелиорационные и противозаморные мероприятия вовсе оставлены без внимания. Также лимиты на ловлю рыбы утверждались без проведения обязательного биологического обследования ихтиофауны. 

В акимат области и рыбную инспекцию внесены акты прокурорского надзора. В результате досудебной работы и судебных разбирательств выдано 73 уведомления и рекомендации об устранении нарушений.

"Из 397 закрепленных водоемов и промысловых участков 37 возвращены государству, то есть каждый 10-й водоем не использовался по своему назначению. На рассмотрении в суде находятся 2 иска о расторжении договоров на ведение рыбного хозяйства с недобросовестными пользователями", – отметили в надзорном ведомстве. 


Ранее сообщалось, что в ВКО с начала года по актам прокуратуры государству возвращены земельные участки на 690 млн тенге. 

#прокуратура #Акмолинская область #возврат #государство #водоемы #рыболовство

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