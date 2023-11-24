Земельные участки на 690 млн тенге вернули государству в ВКО в этом году

Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ВКО с начала года по актам прокуратуры государству возвращены земельные участки на 690 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

Фото: Kazpravda.kz

С начала года органы прокуратуры ВКО в собственность государства возвратили 119 земельных участков площадью 40 тысяч га стоимостью 690 млн тенге, в том числе 101 участок неиспользуемых пастбищ общей площадью 37 тысяч га более чем на 430 млн тенге.

Как выявили прокуратура района Самар совместно с палатой предпринимателей ВКО, акимат в текущем году своевременно не провел 16 конкурсов по предоставлению физическим и юридическим лицам права временного возмездного землепользования.

В итоге руководителя отдела земельных отношений привлекли к административной ответственности по статье 137 КоАП. Суд в октябре 2023 года наложил на него адмвзыскание в 1,1 млн тенге штрафа (постановление не вступило в законную силу).

Конкурсные процедуры по землепользованию акимат проведет.

Проверка прокуратуры Глубоковского района показала, что здесь не используются по целевому назначению 42 тысячи га пастбищ. В адрес акима внесен акт надзора, в рамках которого государству уже возвращены 10 земельных участков общей площадью 600 га и стоимостью 4,8 млн тенге.

 

 

#прокуратура #ВКО #земля

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