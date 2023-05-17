39 человек с рыболовного судна пропали в Индийском океане
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Аманжолова Айман
В центральной части Индийского океана перевернулось китайское рыболовное судно, в результате чего была потеряна связь с 39 людьми на борту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Уточняется, что на борту находились 17 граждан КНР, столько же индонезийцев и пятеро филиппинцев. Сейчас все они числятся пропавшими без вести, спасатели ведут поисковые работы.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился направить дополнительные силы к месту происшествия и скоординировать международную поисково-спасательную операцию.