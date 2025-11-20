Виртуальная модель воссоздает дом Жамбыла в его родном селе и около 70 экспонатов, находящихся в нем

Проект представили в ходе семинара, посвященного 180-летию со дня рождения выдающего казахского акына, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По словам одного из создателей виртуального музея, ученика этой гимназии Айбара Темирхана, любой желающий может побывать в музее Жамбыла, даже не посещая его. Для этого достаточно зайти на обычный сайт.

В реальном Доме-музее поэта хранятся около трех тысяч экспонатов: личные вещи акына, его книги, подарки, среди которых и подаренный акыну в 1938 году голубой автомобиль ГАЗ-М1, прозванный в народе «эмкой».

- Для создания виртуального образа мы применяли не только известные технологии, но и также впервые – нейросети, - говорит директор школы-гимназии № 202 Алматы Болат Жанайхан. – На мой взгляд, этот проект полезен для расширения кругозора школьников.

В перспективе планируется дополнить реконструкцию новыми предметами.