3D-версию виртуального музея Жамбыла Жабаева создали в алматинской школе

Культура,История
100
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Виртуальная модель воссоздает дом Жамбыла в его родном селе и около 70 экспонатов, находящихся в нем

Проект представили в ходе семинара, посвященного 180-летию со дня рождения выдающего казахского акына, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По словам одного из создателей виртуального музея, ученика этой гимназии Айбара Темирхана, любой желающий может побывать в музее Жамбыла, даже не посещая его. Для этого достаточно зайти на обычный сайт.

В реальном Доме-музее поэта хранятся около трех тысяч экспонатов: личные вещи акына, его книги, подарки, среди которых и подаренный акыну в 1938 году голубой автомобиль ГАЗ-М1, прозванный в народе «эмкой».

- Для создания виртуального образа мы применяли не только известные технологии, но и также впервые – нейросети, - говорит директор школы-гимназии № 202 Алматы Болат Жанайхан. – На мой взгляд, этот проект полезен для расширения кругозора школьников.

В перспективе планируется дополнить реконструкцию новыми предметами.

#онлайн #музей #Жамбыл Жабаев

Популярное

Все
Запущен завод по переработке мяса птицы
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Теплицу для школьников построили в селе
Призеры Кубка мира получили награды
Зеленый фонд нуждается в защите
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Праздник музыки и детства
Обучение без возрастных границ
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
Карагандинцы пересели на новые автобусы
В Акши две недели нет воды
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
Чемпионы хлебной нивы
Белая гостья северных озер
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Элеваторы работали сутками напролет
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Возвращение к истокам
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Сила страсти и женственности: балеты Ma Carmen и «Саломея» …
Мелодии дружбы
Мировые хиты – на народных инструментах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]