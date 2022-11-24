4 человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

4 человека погибли при столкновении легкового автомобиля и внедорожника на автомобильной дороге Алматы – Кеген – ТЮП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

23 ноября около 15:00 часов водитель автомашины Toyota на 2 км автодороги Алматы – Кеген – ТЮП выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi.

В результате ДТП на месте происшествия скончались 50-летний водитель Toyota и 3 его пассажира.

Четырех человек из автомашины Mitsubishi с различными травмами доставили в центральную районную больницу города Есика.

Управление полиции Енбекшиказахского района зарегистрировало уголовное производство по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены все необходимые экспертизы.