Происшествия
4-летняя девочка скончалась под колесами авто в Павлодарской области
В Павлодарской области 4-летняя девочка скончалась в результате ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"28 июня в 17:30 часов в селе Береке Аксуской сельской зоны, напротив дома по улице Атамекен, 21-летний водитель автомашины ВАЗ 2106 совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - проинформировал первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что в отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

Водитель водворен в ИВС.

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