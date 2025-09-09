В 2025 году обучение проходят еще 400 специалистов
По поручению Главы государства в стране реализуется стратегический проект «1000 лидеров изменений в образовании», направленный на формирование нового поколения управленцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
Проект, вдохновленный Президентским молодежным кадровым резервом, стартовал в 2023 году. Он учитывает международный опыт, где обязательной нормой является подготовка будущих директоров до их назначения. Кандидаты проходят пятиэтапный конкурсный отбор, комплексное обучение, стажировки и наставничество. Такой подход позволяет формировать управленцев с системным мышлением и практической готовностью к переменам.
Сегодня в республиканский кадровый резерв включены 583 педагога, из которых более 400 уже получили назначения на руководящие должности без конкурса.
В 2025 году обучение проходят еще 400 специалистов. Благодаря этому дефицит школьных директоров в стране сократился втрое.
«Особое внимание уделяется школам нового формата «Келешек мектептері». Сегодня в рамках национального проекта функционирует 150 таких школ по всей стране, и уже 40 резервистов проекта «1000 лидеров изменений в образовании» возглавили их. Эти организации становятся площадкой для внедрения новых стандартов, цифровых технологий и воспитательных практик, формирующих будущее казахстанского образования», – проинформировали в ведомстве.