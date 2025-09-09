В 2025 году обучение проходят еще 400 специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства в стране реализуется стратегический проект «1000 лидеров изменений в образовании», направленный на формирование нового поколения управленцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Проект, вдохновленный Президентским молодежным кадровым резервом, стартовал в 2023 году. Он учитывает международный опыт, где обязательной нормой является подготовка будущих директоров до их назначения. Кандидаты проходят пятиэтапный конкурсный отбор, комплексное обучение, стажировки и наставничество. Такой подход позволяет формировать управленцев с системным мышлением и практической готовностью к переменам.

Сегодня в республиканский кадровый резерв включены 583 педагога, из которых более 400 уже получили назначения на руководящие должности без конкурса.

В 2025 году обучение проходят еще 400 специалистов. Благодаря этому дефицит школьных директоров в стране сократился втрое.