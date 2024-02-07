40 иностранцев незаконно трудились на мусорном полигоне в Алматинской области

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

В полиции устанавливают личности нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД  

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с управлением миграционной службы ДП Алматинской области задержали 40 граждан Узбекистана на территории мусорного полигона в Илийском районе. При проверке у них при себе не имелись документы, удостоверяющие личность.

– Граждане соседней республики работали на мусорном полигоне незаконно, тем самым нарушая законодательство в области миграции. Они доставлены в УП Илийского района для установления личности и проведения проверочных мероприятий. Затем их привлекут к ответственности в рамках установленных законодательством, – резюмировал начальник Алматинской областной полиции Бауржан Аленов.
 

#полиция #нарушение #труд #иностранцы #мусор #полигон

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