40 иностранцев незаконно трудились на мусорном полигоне в Алматинской области

В полиции устанавливают личности нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как уточняется, сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с управлением миграционной службы ДП Алматинской области задержали 40 граждан Узбекистана на территории мусорного полигона в Илийском районе. При проверке у них при себе не имелись документы, удостоверяющие личность.
– Граждане соседней республики работали на мусорном полигоне незаконно, тем самым нарушая законодательство в области миграции. Они доставлены в УП Илийского района для установления личности и проведения проверочных мероприятий. Затем их привлекут к ответственности в рамках установленных законодательством, – резюмировал начальник Алматинской областной полиции Бауржан Аленов.