40 иностранцев незаконно трудились на мусорном полигоне в Алматинской области

В полиции устанавливают личности нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с управлением миграционной службы ДП Алматинской области задержали 40 граждан Узбекистана на территории мусорного полигона в Илийском районе. При проверке у них при себе не имелись документы, удостоверяющие личность.