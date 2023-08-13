44 человека спасли при пожаре в Актюбинской области
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Огнеборцы эвакуировали 44 человека при пожаре в пятиэтажном доме, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о пожаре в одном из пятиэтажных жилых домов по улице Жаманкулова в Актобе поступило сегодня на пульт 101 в 13:22. В квартире на первом этаже произошло загорание домашних вещей.
При проведении разведки с помощью спасательных колпаков пожарные спасли 4 человек. По лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 10 детей.
Пожар ликвидирован в 13:47. Его площадь составила 20 кв. метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 26 пожарных и 6 единиц техники ДЧС Актюбинской области.
Также на место происшествия выезжала бригада филиала Центра медицины катастроф.