44 человека  спасли при пожаре в Актюбинской области

Огнеборцы эвакуировали 44 человека при пожаре в пятиэтажном доме, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сообщение о пожаре в одном из пятиэтажных жилых домов по улице Жаманкулова в Актобе поступило сегодня на пульт 101 в 13:22. В квартире на первом этаже произошло загорание домашних вещей.

При проведении разведки с помощью спасательных колпаков пожарные спасли 4 человек. По лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 10 детей.

Пожар ликвидирован в 13:47. Его площадь составила 20 кв. метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 26 пожарных и 6 единиц техники ДЧС Актюбинской области.

Также на место происшествия выезжала бригада филиала Центра медицины катастроф.