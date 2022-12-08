45 школ на 93 тысячи ученических мест построили в столице

В Астане построено 45 школ на 93 тысячи ученических мест (в 2 смены). 9 из них будут открыты в текущем учебном году. Тридцать шесть учебных заведений были построены и введены в эксплуатацию в период с 2019 по 2021гг.

фото с сайта акимата Астаны

В текущем году по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато проектирование еще 25 крупногабаритных школ. Данные крупногабаритные школы позволят создать 100 тыс. ученических мест (в 2 смены). Их строительство будет начато уже в 2023 году.

До 2025 года планируется построить 44 школы на 120 тысяч ученических мест (в 2 смены).

Кроме того, в столице для строительства школ определили 158 земельных участков. Земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в соцобъектах.

В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения. Количество земельных участков для строительства школ и других важных соцобъектов ежегодно будет увеличиваться.