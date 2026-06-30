450 социальных и коммунальных объектов построено в Казахстане за счет возвращенных активов

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Подлинная справедливость – это не уравнительное распределение общественных благ. Это скрупулезно сбалансированная и предельно эффективная система по созданию равных возможностей для каждого гражданина, считает Глава государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

"Фундаментом такого подхода является равенство всех перед законом. Ярким примером торжества этого принципа стало принятие вами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволил вернуть в страну более триллиона тенге. Свыше половины этих средств уже работают на благо народа: на них возведено 450 важнейших социальных и коммунальных объектов", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании Палат Парламента.

Он отметил, что ни сырьевые ресурсы, ни численность населения сами по себе не гарантируют успеха государства в XXI веке,

Единственный капитал, абсолютно не подверженный инфляции, – это качество человеческого потенциала.