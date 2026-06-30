450 социальных и коммунальных объектов построено в Казахстане за счет возвращенных активов

Казахстан остается одним из немногих государств мира, проводящих столь глубокую, последовательную и масштабную социальную политику

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подлинная справедливость – это не уравнительное распределение общественных благ. Это скрупулезно сбалансированная и предельно эффективная система по созданию равных возможностей для каждого гражданина, считает Глава государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

"Фундаментом такого подхода является равенство всех перед законом.   Ярким примером торжества этого принципа стало принятие вами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволил вернуть в страну более триллиона тенге.   Свыше половины этих средств уже работают на благо народа: на них возведено 450 важнейших социальных и коммунальных объектов", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании Палат Парламента.

Он отметил, что ни сырьевые ресурсы, ни численность населения сами по себе не гарантируют успеха государства в XXI веке,

Единственный капитал, абсолютно не подверженный инфляции, – это качество человеческого потенциала.

"Именно поэтому мы рассматриваем социальную сферу как стратегическое направление. Сегодня государство выделяет значительные средства на все ключевые направления, нацеленные на всестороннее развитие граждан.  Особое внимание уделяется развитию науки и образования, культуры и здравоохранения, спорта и системы социальной поддержки.  Только в текущем году на эти ключевые направления планируется выделить свыше 19 триллионов тенге, что составляет более половины всего государственного бюджета", - добавил он.  

#президент #возврат активов #соцполитика

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