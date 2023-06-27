5-летний мальчик погиб во время отдыха с родителями в Туркестанской области

Ребенок утонул в оросительном канале в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: Kazpravda.kz

Мальчик 2018 года рождения утонул 25 июня в оросительном канале К-18 в селе Алгабас Мактааральского района.

Тело ребенка водолазы-спасатели и сельчане извлекли из воды 26 июня в 00:35 в 2,5 км от места происшествия.

По предварительным данным, мальчик поехал с родителями на отдых и, играя у берега, утонул.

Напомним, 23 июня 2023 года в Большом Алматинском канале в Алматинской области утонули двое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения.