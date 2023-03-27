50 детских учебно-оздоровительных центров построят в Казахстане

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Вопросы организации досуга для детей обсудили на совещании в Правительстве РК. Чиновники планируют довести охват детей дополнительным образованием до 100%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По данным Министерства просвещения РК, сейчас в стране функционирует 218 детских оздоровительных центров, 120 из них государственные, 98 – частные.

«По поручению президента в республике активизируется работа по созданию новых или реконструкции имеющихся в регионах объектов, где школьники могли бы творчески и интеллектуально совершенствоваться, учиться и отдыхать, с пользой проводить свободное время.

До 2027 года во всех областях будут организованы современные учебно-оздоровительные центры. Их появление значительно увеличит охват детей: в летних центрах ожидается прирост на 25% ежегодно (в 2022 году в них отдохнуло 178 тыс. детей), в круглогодичных – в общей сложности в 2 раза (в 2022 году их посетили 77 тыс. детей)», – сообщается на сайте премьер-министра.

Средства планируется направить из бюджетов местных исполнительных органов через подушевое финансирование, а также привлечь инвесторов. Строительство 100 объектов развития творческого и интеллектуального потенциала (дворцов школьников) будет осуществлено из республиканского бюджета, отметили в Правительстве.

«Довести охват детей дополнительным образованием до 100% планируется не только посредством строительства новых крупных досуговых объектов, но и с помощью поэтапного увеличения госзаказа на эти цели, открытия комьюнити-центров в сельских школах и модернизации уже имеющихся внешкольных организаций», – рассказали чиновники.

По итогам совещания с центральными и местными исполнительными органами поручено утвердить Дорожную карту со сроками исполнения и принять меры по выделению земельных участков.

Также необходимо в сжатые сроки разработать проектно-сметную документацию для строительства детских-оздоровительных центров и крупных объектов дополнительного образования, реконструкции или переформатирования имеющихся объектов.