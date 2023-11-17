50-летнего мужчину лишили свободы за ложный звонок о бомбе в кафе Шымкента

После эвакуации посетителей и персонала никакого взрывного устройства в заведении общепита обнаружено не было

Фото: polisia.kz

Лишение свободы получил мужчина за ложное сообщение о бомбе в кафе Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

В полицию мегаполиса поступил вызов о заложенном в одном из кафе взрывном устройстве. Получив сообщение, полицейские немедленно выехали на место. Совместно с заинтересованными службами стражи порядка эвакуировали из здания всех посетителей и персонал. В результате проверки никакого взрывного устройства в заведении общепита обнаружено не было.

По факту лжетерроризма следователи начали досудебное расследование. Оперативники управления по противодействию экстремизму городского ДП в ходе розыскных мероприятий задержали мужчину, сообщившего о бомбе. Им оказался уроженец Туркестанской области, 1974 года рождения.

В суде гражданина признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 273 УК, и приговорили к лишению свободы.

В этой связи, правоохранители предупреждают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является опасным преступлением и наказывается штрафом до 5 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением или лишением свободы до 5 лет.