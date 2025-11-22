50 медалей накануне финала!

Спорт
64
Аскар Султан

Вчера вечером в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились VI Игры исламской солидарнос­ти, в которых участвовали спортсмены из 57 стран.

фото olympic.kz

На момент подписания номера сборная Казахстана имела в своей копилке ровно 50 медалей, из которых 14 золотых, 16 серебряных и 20 бронзовых (при этом наград точно будет больше!). Отметим, что казахстанцы участвовали не во всех заявленных на Играх видах спорта, но тем не менее занимали высокое седьмое место в общекомандном зачете.

Очередные награды высшего достоин­ства нам принесли представители коман­ды по джиу-джитсу Мариан Журавлева, выступавшая в весовой категории до 70 кг, и Алдияр Серик (до 69 кг). Еще одну серебряную награду в этом виде единоборств нам принес Рамазан Кусаинов (до 94 кг).

Просто отлично прошла турнир мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Победителями Игр стали Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов, которые в финале оказались сильнее хозяев состязаний – команды Саудовской Аравии, выиграв у них со счетом 45:29.

– Перед нами стояла цель завоевать золотую медаль. Что касается эмоций, то любая награда приносит радость, но ни серебро, ни бронза не заменят золото. Кроме Саудовской Аравии мы сразились с командами Кыргызстана и Омана, и они оказали нам достойное сопротивление, – подвел итоги выступ­ления Ерлик Сертай.

Отметим, что серебро нам принес­ла и София Актаева, которая совсем немного уступила в финальной схватке в фехтовании на рапире турчанке Аларе Атмака.

Три бронзы в копилке появились благодаря представительницам женской борьбы. Призерами Игр стали Ирина Казюлина (до 68 кг), Эльмира Сыздыкова (до 76 кг), Зейнеп Баянова (до 53 кг). Ранее серебряную награду завоевал борец греко-римского стиля Ислам Евлоев (до 87 кг), уступивший в решающей схватке лишь иранцу Голамрезу Фарохи, который в этом году выиграл чемпионат мира в весе до 82 кг.

Единственную медаль в легкой атлетике на момент подписания номера завоевала Ирина Конищева, став бронзовым призером Игр исламской солидарности в семиборье.

#Спорт #Эр-Рияд #Игры исламской солидарнос­ти

