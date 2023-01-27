58 медицинских объектов и школ построят в Акмолинской области

Правительство
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Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с ходом реализации программ «Фостерные семьи», «Ауыл аманаты», «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа», дуального обучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Алтай Кульгинов в Аккольском районе посетил центр поддержки детей, в котором запущен пилотный проект по созданию первых в стране профессиональных приемных семей «Фостерные семьи». 

«Данный проект очень важный. Нам нужно приложить все усилия для его качественной реализации. Наша задача – социализировать детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы они могли жить и воспитываться в семье. Со стороны Министерства просвещения будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе по нормативным базам», – сказал вице-премьер Алтай Кульгинов. 

Также заместитель премьер-министра в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» ознакомился с деятельностью Аккольской районной больницы. Здание нуждается в капитальном ремонте и модернизации. Всего в Акмолинской области в рамках нацпроекта будет построено 38 объектов медико-санитарной помощи, будут проведены капремонт и модернизация ряда межрайонных больниц. Также в целях повышения доступности медицинской помощи в городе Кокшетау будет построена многопрофильная областная больница на 630 коек. 

Всего же в регионах страны и отдаленных селах в период с 2023-2025 годы будет построено более 650 медицинских объектов ПМСП. В текущем году в регионах страны начнется строительство свыше 300 объектов первичной медико-санитарной помощи, также будут проведены капитальный ремонт и реконструкция более 30 центральных районных больниц. Данные меры позволят получать медицинскую помощь на местах по принципу «золотого часа». 

В Кокшетау Алтай Кульгинов ознакомился с реализацией программы дуального обучения на базе ТОО «Eurasia Group Kazakhstan». Студенты Агротехнического колледжа в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве проходят профессиональную практику на предприятии с возможностью дальнейшего трудоустройства. По информации акимата Акмолинской области, дуальную форму обучения  применяют 28 колледжей, в которых по данной технологии обучаются свыше 4 тысяч студентов. 

В рамках реализации программы «Ауыл аманаты» Алтай Кульгинов посетил предприятие по производству молочной продукции ТОО «Гормолзавод». По словам акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, государство выделило региону 1,2 млрд тенге на 2023 год для кредитования участников программы. На выделенные средства планируется выдать порядка 250 займов на открытие новых и расширение действующих бизнес-проектов в сельских населенных пунктах и малых городах. 

Алтай Кульгинов отметил, что по поручению главы государства проект по повышению доходов сельского населения с 2023 года будет масштабирован по всей стране с учетом специфики и социально-экономического развития регионов. Для этих целей из республиканского бюджета выделено свыше 50 млрд тенге. 

В области также ведется работа по реализации национального проекта «Комфортная школа». В регионе в 2023-2025 годы планируется построить 20 школ на 26 500 ученических мест.

Рабочая поездка завершилась совещанием с участием заместителей акимов Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей, вице-министров здравоохранения, труда и социальной защиты, просвещения, сельского хозяйства, культуры и спорта, нацэкономики и других, по итогам которого был дан ряд поручений по качественной реализации социальных государственных программ. 

Ранее вице-премьер Алтай Кульгинов посетил Жамбылскую, Актюбинскую, Мангистаускую области.

#Акмолинская область #образование #Кульгинов #строительство #здравоохранение #регионы #общество #нацпроекты

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